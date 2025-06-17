Dinlenme tesisinin otoparkında drift atan sürücüye 46 bin lira ceza

SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu yolu üzerindeki dinlenme tesisinin otoparkında otomobili ile drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönündeki bir dinlenme tesisinin otoparkında meydana geldi. Sürücü, beyaz renkli otomobiliyle drift attı. Şikayet sonrası otoyol jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Plakası 06 FU 0435 olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsünün tesisin akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, sonra aynı tesisin otopark alanında drift attığı belirlendi. Otomobil sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır' maddesi gereğince 46 bin 392 lira ceza kesildi.