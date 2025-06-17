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        Dinlenme tesisinin otoparkında drift atan sürücüye 46 bin lira ceza

        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu yolu üzerindeki dinlenme tesisinin otoparkında otomobili ile drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:43 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:45
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        Dinlenme tesisinin otoparkında drift atan sürücüye 46 bin lira ceza
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        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu yolu üzerindeki dinlenme tesisinin otoparkında otomobili ile drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi.

        Olay, önceki gün öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönündeki bir dinlenme tesisinin otoparkında meydana geldi. Sürücü, beyaz renkli otomobiliyle drift attı. Şikayet sonrası otoyol jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Plakası 06 FU 0435 olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsünün tesisin akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, sonra aynı tesisin otopark alanında drift attığı belirlendi. Otomobil sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır' maddesi gereğince 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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