Sakarya'da karşı şeride geçen TIR, 2 TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

Kazada TIR'ın sürücüsü Şahin öldü, diğer sürücüler ise yaralandı.

Pamukova'da kara yolunda Hikmet Şahin (49) idaresindeki TIR'ın karşı şeride geçip Ercüment Düz idaresindeki 06 EBU 208 ve İbrahim Aydınlar yönetimindeki 41 YY 321 plakalı TIR'lara çarpması ve çıkan yangın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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