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        Sakarya'daki kazalar KGYS kamerasında

        SAKARYA'da, mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:21 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:25
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        Sakarya'daki kazalar KGYS kamerasında
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        SAKARYA'da, mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazaların çoğunun kavşaklarda yaşanması dikkat çekti.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Sakarya'da KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarından bazılarının görüntülerini paylaştı. Sakarya'da birçok farklı noktada kaydedilen kazaların çoğunun kavşaklarda yaşandığı görüldü. Görüntülerden birinde, bisikletli bir kişinin yaya geçidinin biraz ilerisinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması yer aldı. Başka bir görüntüde ise bir yaya, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen motosikletin kendisine çarpmasından son anda kurtuluyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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