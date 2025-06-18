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        Sakarya'da otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 2 motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 02:11 Güncelleme: 18.06.2025 - 02:15
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        Sakarya'da otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 2 motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Karasu- Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkisinde meydana geldi. Kocaali istikametine giden Suriye uyruklu Ahmad Al Salih yönetimindeki 54 MA 4178 plakalı otomobil, yarıştığı ileri sürülen motosiklet grubundan Sıtkı Genç (38) yönetimindeki 10 AFM 241 plakalı ve B.G. yönetimindeki 35 BTN 712 plakalı 2 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarına devrildi. B.G.'nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken, Sıtkı Genç yönetimindeki motosiklet ise ikiye bölündü.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki bir çocuk yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Sıtkı Genç’in yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından Karasu ve Kocaali Devlet hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan Ahmad Al Salih de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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