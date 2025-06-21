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        Sakarya'nın 2 ilçesinde 'deniz' yasağı

        SAKARYA'nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:51 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:55
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        Sakarya'nın 2 ilçesinde 'deniz' yasağı
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        SAKARYA'nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

        Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bir gün süreyle kaymakamlıklar tarafından yasaklandı. Kararın ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede devriye faaliyetlerine başladı. Denizdeki dalga boyunun artması ve rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle can kaybı ve boğulma riskine karşı önlem alındığı bildirildi. Vatandaşların uyarılara dikkat etmeleri ve yasak süresince denize girmemeleri önemle rica edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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