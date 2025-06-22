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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı, 20 yaşındaki motosikletli Furkan Kaya'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:02 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:05
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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)
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        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı, 20 yaşındaki motosikletli Furkan Kaya'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; motosikletin karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı, ardından büyük bir hızla savrularak durağa çarptığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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