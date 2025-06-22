Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı, 20 yaşındaki motosikletli Furkan Kaya'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; motosikletin karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı, ardından büyük bir hızla savrularak durağa çarptığı görülüyor.

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