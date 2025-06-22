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        Sakarya'da traktör bayisinde yangın (3)

        BELEDİYEDENAÇIKLAMASakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi girişindeki traktör bayisinde çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 17:33 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:35
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        Sakarya'da traktör bayisinde yangın (3)
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        BELEDİYEDENAÇIKLAMA

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi girişindeki traktör bayisinde çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Şehrimizde bugün, üzücü fakat yürütülen kapsamlı çalışmayla acıya dönüşmeden önlenen bir yangın olayı yaşanmıştır. Çevre Yolu üzerindeki traktör fabrikasının depo kısmında yangın çıktığına dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 14.01'de ihbar gelmiş ve ekiplerimiz dakikalar içinde olay yerine ulaşmıştır. Hızlı ve koordineli bir aksiyonla 17 farklı aracımız yangın bölgesine ulaşmış ve 55 itfaiye erimiz yangına fabrika alanının dört bir yanından fedakarca, büyük bir gayretle müdahale etmiştir. Yangın ihbarın 112'ye ulaşmasından 45 dakika sonra kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmasına geçilmiştir. Yaşanan olayın can kaybı ya da yaralanmaya neden olmaması en büyük tesellidir. Yangınla ilgili gerekli tahkikat ve inceleme ekiplerimizce yürütülecektir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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