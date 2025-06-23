Alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı Furkan toprağa verildi

Kaza, Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Çarşı istikametine giden Furkan Kaya idaresindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet ile alkollü olduğu belirlenen C.B. (52) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü C.B. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer yandan Furkan Kaya'nın cenazesi, bugün Akyazı ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Osmanpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede anne Sevim ve Baba Nedim Kaya, gözyaşlarını tutamadı.

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