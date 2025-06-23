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        Alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı Furkan toprağa verildi

        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Furkan Kaya (20), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:05
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        Alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı Furkan toprağa verildi
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        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Furkan Kaya (20), toprağa verildi.

        Kaza, Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Çarşı istikametine giden Furkan Kaya idaresindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet ile alkollü olduğu belirlenen C.B. (52) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü C.B. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer yandan Furkan Kaya'nın cenazesi, bugün Akyazı ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Osmanpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede anne Sevim ve Baba Nedim Kaya, gözyaşlarını tutamadı.

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