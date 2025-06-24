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        Hastane bahçesindeki cinayette gözaltına alınan şüpheli adliyede

        SAKARYA'nınSapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan kavgada Ali Dursun'u (50) tabanca ile öldüren E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:25
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        Hastane bahçesindeki cinayette gözaltına alınan şüpheli adliyede
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        SAKARYA'nınSapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan kavgada Ali Dursun'u (50) tabanca ile öldüren E.D. (24), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sapanca İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye kamyonetiyle gelen Ali Dursun, burada eşinin kardeşinin oğlu E.D. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.D., tabancayla Dursun'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Ali Dursun yaralanırken, E.D. olay yerinden kaçtı. Hastane personeli tarafından müdahale edilen Dursun, kurtarılamadı. Dursun'un cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Ali Dursun'un cenazesi, bugün ikindi vakti Göl Mahallesi Harmanlık Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        YAKALANDI

        E.D. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan E.D., işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer yandan Ali Dursun'un olaydan önce eşi ve çocuklarını darbettiği, eşi ve çocuklarının hastaneye kaldırıldığı, Dursun'un daha sonra geldiği hastane bahçesinde karşılaştığı E.D. ile tartıştığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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