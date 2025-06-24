Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposunda yangın; ormana da sıçradı (2)

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda çıkıp, ormana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 22 itfaiye aracı ile 4 iş makinesi ve 55 personel bölgeye çalışma yürütürken; Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Bolu'dan havalanan bir helikopter de çalışmalara havadan destek veriyor. Çevre illerden de destek ekipler, bölgeye yönlendirildi.

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