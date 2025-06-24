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        Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposunda yangın; ormana da sıçradı (2)

        YANGINAHAVADAN MÜDAHALESakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda çıkıp, ormana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:26 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:30
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        Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposunda yangın; ormana da sıçradı (2)
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        YANGINAHAVADAN MÜDAHALE

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda çıkıp, ormana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 22 itfaiye aracı ile 4 iş makinesi ve 55 personel bölgeye çalışma yürütürken; Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Bolu'dan havalanan bir helikopter de çalışmalara havadan destek veriyor. Çevre illerden de destek ekipler, bölgeye yönlendirildi.

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