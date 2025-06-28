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        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde

        SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan, Bilecik il sınırına kadar yayılan yangınına ekiplerin müdahalesi 2'nci gününde de havadan ve karadan devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:05
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        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde
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        SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan, Bilecik il sınırına kadar yayılan yangınına ekiplerin müdahalesi 2’nci gününde de havadan ve karadan devam ediyor.

        Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları gün boyu devam etti. Bilecik il sınırına kadar yayılan yangına havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı. Gece karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden dahil oldu. Çok sayıda personel, arazöz ve iş makinesiyle müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları, yangın söndürme helikopterinden görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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