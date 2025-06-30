Sakarya'da metrobüs hattı 1'inci etabı tamamladı, test seferleri başladı

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi’nin 16,5 kilometrelik metrobüs hattı 1'inci etabı bugün tamamlandı ve düzenlenen törenle test seferleri başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bu Metrobüs hattı tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıldı. Her santiminde Büyükşehir’in izi var. 1 Milyar 200 milyon liralık bir projeyi şehre kazandırmış olduk” dedi.

İstanbul’un ardından Sakarya’da da metrobüs ulaşım sistemi hizmete giriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla 19,5 kilometrelik hattın 16,5 kilometrelik bölümü tamamladı. Birinci etabının tanıtımının yapıldığı metrobüs hattında 11 araç ile seferler düzenlenecek. Düzenlenen törenle yola indirilen metrobüsün ilk seferinin yolcuları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile şehir protokolü ve vatandaşlar oldu. Araç, Camili’den kornalar ve alkışlar eşliğinde yola çıktı. İlk sefer Gar Meydanı İstasyonu’nda son buldu ve projenin tanıtımı burada yapıldı.

Programa TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, bürokratlar, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OKUL BAŞLAYANA KADAR ÜCRETSIZ Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattının ilk günden bugüne serüvenini anlattı ve daha büyük ulaşım projelerin ilk adımı olduğunu ifade etti. Alemdar, ayrıca metrobüs seferlerinin okul dönemi başlayana kadar ücretsiz düzenleneceğini açıkladı. Başkan Alemdar, “Biz ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla adımlar attık. Metrobüs hattımızın ilk seferi, sözünü verdiğimiz tarihte gerçekleşti. Şehrimizin önceliklerini biliyoruz. Kentsel dönüşüm ve Raylı Sistem olmazsa olmazımızdır. Ulaşımda gelişimin, bir şehrin gelişmesi, büyümesi için çok önemli olduğunu biliyoruz ve bu yüzden vatandaşımıza en konforlu ulaşım hizmetini sunmak için gayret ettik. Metrobüs Hattı’nı şehrimize getirmek için kapsamlı bir çalışma ortaya koyduk. Ekibimiz aralıksız çalıştı. Onlar inandı, mücadele etti ve durmadan, yorulmadan çalıştı. Bu şehri bir adım daha ileri taşımak için her biri 24 saat esasıyla sahada ter döktüler ve böylesi bir proje 6 ayda hayata geçti. Bu Metrobüs Hattı tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıldı. Her santiminde Büyükşehir’in izi var. 1 Milyar 200 milyon liralık bir projeyi şehre kazandırmış olduk” dedi.