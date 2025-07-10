Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Mola verdiği bölgede kaybolduktan 7 saat sonra bitkin bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

        ALMANYA'dan eşiyle birlikte Ankara'ya giderken Sakarya'da TEM Otoyolu'nda aracını durdurup tuvalet molası veren Selim Güzel (70), kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mola verdiği bölgede kaybolduktan 7 saat sonra bitkin bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALMANYA’dan eşiyle birlikte Ankara’ya giderken Sakarya’da TEM Otoyolu’nda aracını durdurup tuvalet molası veren Selim Güzel (70), kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla 7 saat sonra bitkin halde bulunan Güzel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Otoyol Jandarması, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde devriye görevi sırasında, yol bakım çalışmaları nedeniyle dubalarla kapatılmış en sol şeritte park halindeki Almanya plakalı BB SE 889 otomobili fark etti. Aracın yanına yaklaşan ekipler, içinde tek başına oturan E.G. (65) adlı kadınla karşılaştı. E.G., Almanya’dan Ankara’ya seyahat ettiklerini, eşinin tuvalet ihtiyacı için aracı kenara çekerek Ankara yönündeki bir dinlenme tesisine gittiğini, ancak bir saatten uzun süre geçmesine rağmen geri dönmediğini belirterek yardım talep etti.

        TESİS ÇEVRESİ, ÇALILIKLAR ARANDI, ARAÇLARIN ALTINA BAKILDI

        Bunun üzerine bölgeye takviye jandarma ekipleri istendi. Jandarma ekipleri, dinlenme tesisi ve çevresi ile çalılıklar da dahil geniş bir bölgede detaylı arama yaptı, park halindeki araçların altlarına bakıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma komandoları da çalışmalara katıldı. Gece görüşlü dron ve iz takip köpekleriyle aynı bölge defalarca tarandı. Kadının yanılma ihtimali göz önünde bulundurulup, otoyolun İstanbul yönünde de arama yapıldı. Ormanlık alana doğru genişletilen aramalar, gece boyunca devam etti.

        BİTKİN HALDE BULUNDU, HASTANEYE KALDIRILDI

        Selim Güzel, saat 05.30 sıralarında, dinlenme tesisinin arka tarafındaki tel örgüleri aşarak ormana geçmeye çalıştığı koruluk alanda bulundu. Bitkin haldeki Selim Güzel, yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güzel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

        İlk bulgulara göre olayda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, dinlenme tesisine ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

        Güzel’in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi

        Benzer Haberler

        Sakarya ve Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
        Sakarya ve Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
        Dizayn araç dolandırıcılığı mağduru: Altınlarımı bozdurup varımı yoğumu ver...
        Dizayn araç dolandırıcılığı mağduru: Altınlarımı bozdurup varımı yoğumu ver...
        Sakarya'da otoyol kenarında bulunan kişi hastanede öldü
        Sakarya'da otoyol kenarında bulunan kişi hastanede öldü
        Sakarya'da mühendis adaylarının tasarladığı yarış aracı İsviçre'de boy göst...
        Sakarya'da mühendis adaylarının tasarladığı yarış aracı İsviçre'de boy göst...
        Sakarya ve Kocaeli'de sıcak havadan bunalanlar, gölgelik alanlarda ve plajl...
        Sakarya ve Kocaeli'de sıcak havadan bunalanlar, gölgelik alanlarda ve plajl...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa