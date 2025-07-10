Arı sokunca fenalaştı, hastanede kurtarılamadı

Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Arının kulağından soktuğu Barış Şen, fenalaşınca ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Arı alerjisi olduğu öğrenilen Şen, burada kurtarılamadı.

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