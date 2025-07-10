Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

        SAKARYA'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı.

        Şehirde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi. Dalga boylarının artması ve rip akıntısı riskine karşı ilk olarak Kocaali ve Kaynarca kaymakamlıkları tarafından denize giriş yasağı kararı alındı. Öğle saatlerinde hava şartlarının daha da kötüleşmesi üzerine Karasu ilçesi de yasak kapsamına alındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyarırken, denize girmemeleri yönünde sık sık anonslar yapıldı.

        Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından uyarılara riayet etmelerini ve denize girmemelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı