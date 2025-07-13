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        Spor kompleksinde sandalyeleri kıran 4 kişi , geri dönüp özür diledi

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 4 kişi, spor kompleksinin kafeteryasındaki sandalyeleri, üzerinde zıplayarak kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:56 Güncelleme: 13.07.2025 - 12:00
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        Spor kompleksinde sandalyeleri kıran 4 kişi , geri dönüp özür diledi
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 4 kişi, spor kompleksinin kafeteryasındaki sandalyeleri, üzerinde zıplayarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, kaçan kişiler daha sonra geri dönüp özür dileyerek zararı karşılayacaklarını söyledi.

        Olay, dün sabah saatlerinde Akyazı ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde spor kompleksine gelen 4 kişi, kafeteryada bulunan sandalyelerin üzerine çıkıp zıplamaya başladı. Bu sırada birkaç sandalye kırıldı. Olayın ardından 4 şüpheli uzaklaştı. Yaşananlar kompleksin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Durumu fark eden güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Görüntülerin incelendiği sırada, bu kişiler tekrar spor kompleksine gelerek yetkililerle görüştü. Yaptıklarından dolayı üzgün olduklarını belirtip özür dileyen 4 kişinin, kırdıkları sandalyelerin bedelini ödeyeceklerini söyledikleri öğrenildi.

        Olaya ilişkin spor kompleksi yetkililerinin herhangi bir şikayette bulunmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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