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        150 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

        SAKARYA ve İstanbul'da otomotiv şirketleri üzerinden 115 kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:10
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        150 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
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        SAKARYA ve İstanbul’da otomotiv şirketleri üzerinden 115 kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Sakarya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nejdet Karaca, görüntüleri ‘Filmin sonu’ notuyla sosyal medyadan paylaştı.

        Karasu’da 2021 yılında kurulan otomotiv firması, aldıkları hacizli araçları VIP minibüs, karavan veya servis aracına dönüştürüp noter devri yapılmaksızın yalnızca proforma fatura ile sattı. Satış sonrası bazı alıcılara daha eski ve yorgun araçlar teslim edilirken, çok sayıda kişi araçlarını hiç alamadı. Şüphelilerin, çoğunluğu ticari olan bu araçları piyasa değerinin altında ilanlarla internet sitelerinde yayınladığı, Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki plazanın önünde araçları sergileyerek güvenilir firma izlenimi vererek kandırdığı belirtildi.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya ve İstanbul’da belirlenen 17 adrese 8 Temmuz sabahı saat 06.30’da eş zamanlı operasyon düzenledi. 150 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 21 ticari araç, 13 çekme karavan, 27 cep telefonu, 18 bilgisayar ile çok sayıda mali evrak ele geçirildi. Operasyon kapsamında suç örgütünün ana üssü olan ve içerisinde iki otomotiv firmasının yer aldığı plaza mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

        Şüphelilerin mali kayıtlarının incelenmesinde, 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar TL’nin üzerinde olağan dışı para hareketi tespit edildi. Örgütün 115 kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Yapılan işlemlerde, 101 araç (29 binek, 72 ticari), 13 çekme karavan, 2 plaza, 31 gayrimenkul (villa, daire, dükkân, arsa) olmak üzere yaklaşık 1,2 milyar TL’lik mal varlığına ve banka hesaplarına el konuldu.

        İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden firma sahibi Murat Y. ile R.Y., Y.D., N.Y., M.K. ve Ş.D. tutuklandı, S.D., B.Ü., B.G., N.B., M.D., Ö.Y. ve M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgütün firari yöneticisi Y.T.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        ‘FİLMİN SONU’ DİYEREK OPERASYONUNUN GÖRÜNÜLERİNİ PAYLAŞTI

        Sakarya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nejdet Karaca, sosyal medya hesabından operasyon anına ait görüntüleri ‘Filmin sonu’ notuyla paylaştı. Görüntülerde jandarma ekiplerinin sabah baskınları ve arama faaliyetleri yer aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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