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        Sakarya'da Maden Deresi ve şelalesi kurudu

        SAKARYA'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan Maden Deresi ve şelalesi, bölgede etkili olan yağış azlığı nedeniyle kurudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 13:23 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:25
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        Sakarya'da Maden Deresi ve şelalesi kurudu
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        SAKARYA'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan Maden Deresi ve şelalesi, bölgede etkili olan yağış azlığı nedeniyle kurudu.

        Kocaali ve Karasu ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Maden Deresi ve şelalesi bölgede etkili olan yağış azlığı nedeniyle kurudu. Şelaledeki suyun çekilmesiyle dere içerisindeki ağaçların kökleri ortaya çıktı. Bölge esnafından Resül Bat, kuraklığın bölgeyi etkilediğini belirterek, Maden Deresi'nde varlıklarıyla bilinen kırmızı benekli alabalıkların da daha az görünür olduğunu söyledi. İşletmeci Mustafa Bat ise, kuraklığın yanı sıra son 3 yıldır bilinçsiz su tüketimi nedeniyle doğaya verilen zararların sonucunu yaşadıklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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