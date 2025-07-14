Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu; cami avlusunda yakalandı

SAKARYA’nın Erenler ilçesinde baba-oğul arasında çıkan tartışmada kanlı bitti. Tartıştığı babası E.A.’yı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan B.A., saklandığı cami avlusunda yakalandı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Erenler ilçesi 1186. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A., pompalı tüfekle babasına ateş etti. E.A. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, zanlı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaydan kısa süre sonra şüpheli B.A., yakındaki bir caminin avlusunda saklanırken, yunus polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.