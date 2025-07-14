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        Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu; cami avlusunda yakalandı

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde baba-oğul arasında çıkan tartışmada kanlı bitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 19:04 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:04
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        Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu; cami avlusunda yakalandı
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        SAKARYA’nın Erenler ilçesinde baba-oğul arasında çıkan tartışmada kanlı bitti. Tartıştığı babası E.A.’yı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan B.A., saklandığı cami avlusunda yakalandı.

        Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Erenler ilçesi 1186. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A., pompalı tüfekle babasına ateş etti. E.A. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, zanlı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olaydan kısa süre sonra şüpheli B.A., yakındaki bir caminin avlusunda saklanırken, yunus polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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