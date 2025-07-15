Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da market deposunda çıkan yangın, otluk ve ağaçlık alana sıçradı

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bir market deposunda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 20:49 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da market deposunda çıkan yangın, otluk ve ağaçlık alana sıçradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bir market deposunda yangın çıktı. Alevlerden sıçrayan kıvılcımlar yakındaki otluk ve ağaçlık alanda yangına neden oldu.

        Bugün saat 16.30 sıralarında Mekece Mahallesi'nde Mustafa Balcı’ya ait marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden market çalışanları yangın tüpleri ve su hortumlarıyla müdahalede bulundu. Ancak yangın, kontrol altına alınamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

        Bu sırada alevlerden sıçrayan kıvılcımlar, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki otluk ve ağaçlık alanda da yangın çıkmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların da su tankerleriyle yaptığı yoğun çalışma sayesinde, ikinci yangın bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle depo ve bir iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor, defans oyuncusu Oğuzhan Açıl'la anlaştı
        Sakaryaspor, defans oyuncusu Oğuzhan Açıl'la anlaştı
        'Kendimi yakacağım' dedi, ekipleri görünce benzini motosikletine doldurdu
        'Kendimi yakacağım' dedi, ekipleri görünce benzini motosikletine doldurdu
        Sakaryaspor, defans oyuncusu Kolovetsios'u renklerine kattı
        Sakaryaspor, defans oyuncusu Kolovetsios'u renklerine kattı
        Çocukken babaannesinden öğrendiği dokuma sanatıyla 45 yıldır ilmek ilmek iş...
        Çocukken babaannesinden öğrendiği dokuma sanatıyla 45 yıldır ilmek ilmek iş...
        Sağlık İl Müdürü Özdemir'den 15 Temmuz gecesi ameliyatına girdiği gazi Önko...
        Sağlık İl Müdürü Özdemir'den 15 Temmuz gecesi ameliyatına girdiği gazi Önko...
        15 Temmuz şehidi polis memuru, mezarı başında anıldı
        15 Temmuz şehidi polis memuru, mezarı başında anıldı