Sakarya'da market deposunda çıkan yangın, otluk ve ağaçlık alana sıçradı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bir market deposunda yangın çıktı. Alevlerden sıçrayan kıvılcımlar yakındaki otluk ve ağaçlık alanda yangına neden oldu.

Bugün saat 16.30 sıralarında Mekece Mahallesi'nde Mustafa Balcı’ya ait marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden market çalışanları yangın tüpleri ve su hortumlarıyla müdahalede bulundu. Ancak yangın, kontrol altına alınamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu sırada alevlerden sıçrayan kıvılcımlar, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki otluk ve ağaçlık alanda da yangın çıkmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların da su tankerleriyle yaptığı yoğun çalışma sayesinde, ikinci yangın bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle depo ve bir iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.