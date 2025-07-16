Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinliği

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sakarya Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 01:18 Güncelleme: 16.07.2025 - 01:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sakarya Demokrasi Meydanı’nda anma programı düzenlendi.

        Demokrasi Meydanındaki program, tüm şehitler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Geçmiş tarihi başarılarla doldurulmuş bir milletin bundan 9 yıl önce yeniden ayağa kalktığı milletin, bayrağına, ezanına kurulmuş olan bir pusunun, hain darbe girişiminin seneidevriyesi. Bugün 9 yıl önce bombalarla, uçaklarla dizginlemeye çalıştıkları bu milletin yeniden sadece imanıyla, bayrağa sadakatiyle tanklara dur deyip, tarih yazdığı bir gün. Bizler, 15 Temmuz akşamı hayatımıza devam ederken, normal işlerimize bakarken bir anda ortalıkta bu devletin içine sızmış bir grup hain, milleti bölmeye çalıştı. Bugün de hep beraber 15 Temmuz’u anma ve bir daha yaşanmaması için bir ve beraber olmak zorundayız. Vatandaşlarımız, gözünü kırpmadan tankın önüne atladı. Bu cesareti başka bir millet gösteremez. O gece millet sokaklara inmemiş olsaydı ya Suriye, ya Irak ya da Libya olurduk” dedi.

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, “15 Temmuz darbe girişiminin seneidevriyesinde yine meydanlarda bir ve beraberiz. Bu karanlık geçenin seneidevriyesinde şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah’ta rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizi yürekten kutluyorum. O karanlık gecede sokaklara çıkarak, meydanları doldurarak bir taraftan hüznü yaşarken bir taraftan milletin şahlanışı görüp gururunu yaşamayı gördük” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı hitap, meydandaki dev ekrandan vatandaşlara dinletildi. Program, milli birlik ve beraberlik temalı türkülerle devam ederken, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan kısa film izletildi. Film sırasında birçok vatandaş duygusal anlar yaşadı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, saat 00.13’te Sakarya başta olmak üzere ülke genelindeki tüm camilerden aynı anda okunan selalarla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        4 kentte orman yangını!
        4 kentte orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?

        Benzer Haberler

        Sakarya ve çevre illerde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinli...
        Sakarya ve çevre illerde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinli...
        Sakarya'da köylüler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde araç kon...
        Sakarya'da köylüler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde araç kon...
        Sakarya'da market deposunda çıkan yangın, otluk ve ağaçlık alana sıçradı
        Sakarya'da market deposunda çıkan yangın, otluk ve ağaçlık alana sıçradı
        Sakaryaspor, defans oyuncusu Oğuzhan Açıl'la anlaştı
        Sakaryaspor, defans oyuncusu Oğuzhan Açıl'la anlaştı
        'Kendimi yakacağım' dedi, ekipleri görünce benzini motosikletine doldurdu
        'Kendimi yakacağım' dedi, ekipleri görünce benzini motosikletine doldurdu
        Sakaryaspor, defans oyuncusu Kolovetsios'u renklerine kattı
        Sakaryaspor, defans oyuncusu Kolovetsios'u renklerine kattı