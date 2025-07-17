Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, altına giren otomobilin sürücüsü Sinan Aydoğdu (20) hayatını kaybetti, yanındaki Emirhan Güleç (20) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, altına giren otomobilin sürücüsü Sinan Aydoğdu (20) hayatını kaybetti, yanındaki Emirhan Güleç (20) ise yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Aydoğdu yönetimindeki 34 BPB 479 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Emre A.’nın (32) kullandığı 41 AJZ 272 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR’ın altına girip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aydoğdu ile yanındaki Emirhan Güleç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydoğdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        TIR şoförü Emre A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”

        Benzer Haberler

        Uzm. Dr. Delice: Sıvı kaybı migreni tetikleyebilir
        Uzm. Dr. Delice: Sıvı kaybı migreni tetikleyebilir
        Evinin karşısındaki kaldırımda ölü bulundu
        Evinin karşısındaki kaldırımda ölü bulundu
        Kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
        Kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
        Sapanca Gölü'nün su alma hatları temizleniyor
        Sapanca Gölü'nün su alma hatları temizleniyor
        Sakarya'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Sakarya'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Sakaryaspor'dan defansa takviye
        Sakaryaspor'dan defansa takviye