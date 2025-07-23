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        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (2)

        BİRBAŞKA NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTISakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde bu kez ilçenin Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:59 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:05
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        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (2)
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        BİRBAŞKA NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

        Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde bu kez ilçenin Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun mücadele yürütüyor. Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve dumanın kısa sürede gökyüzünü kapladığını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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