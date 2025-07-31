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        Otomobil beton direğe çarptı; 2 çocuk öldü

        SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde beton direğe çarpan otomobili kullanan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:40
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        Otomobil beton direğe çarptı; 2 çocuk öldü
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        SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde beton direğe çarpan otomobili kullanan O.K. (14) ve yanındaki kardeşi Y.K. (10), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 EU 251 plakalı otomobil, O.K.'nin kontrolünden çıkıp beton direğe çarptı. O.K. ve yanındaki kardeşi Y.K. araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışması sonucu kardeşler sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin kontrolünde 2 kardeşin de yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Kardeşlerin cansız bedenleri, Ferizli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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