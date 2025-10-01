Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Duvarlarından sesler gelen bina tahliye edildi

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, duvarlarından çatırdama sesleri gelen ve camları çatlamaya başlayan 2 katlı bina tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:15
        Duvarlarından sesler gelen bina tahliye edildi
        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, duvarlarından çatırdama sesleri gelen ve camları çatlamaya başlayan 2 katlı bina tahliye edildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binada inceleme başlatıldı.

        Olay, sabah saatlerinde, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Eski Sinema Sokağı’nda meydana geldi. İş yerlerinin bulunduğu binaya gelen işletmeciler, 2 katlı binanın duvarlarından gelen çatırdama seslerini duydu. Binanın camları da çatlarken, iş yeri sahipleri panikle dışarıya çıkıp durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Akyazı Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik amacıyla boşalttığı binanın bulunduğu sokak, Akyazı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Binada AFAD ve ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

