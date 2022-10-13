Hyundai'den Sakarya'daki meslek lisesine araç ve atölye desteği

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SAKARYA (AA) - Hyundai Assan tarafından öğrencilerin kaliteli eğitim alması amacıyla Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Anadolu Lisesine 2 araç ve parçaları ile atölye desteği verildi.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren okul arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Bu kapsamda öğrencilerin uygulamalı şekilde eğitim almalarını sağlamak için okula atölye kazandırıldı, araç ve parça desteğinde bulunuldu.

Atölye açılışı ile araç ve parçalarının teslimi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, geleceğin teminatı çocukların ülkeyi çok daha iyi koşullarda geleceğe taşıyacağını söyledi.

Dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıldığında ara elaman ihtiyacının olduğunu gördüklerini belirten Dınkırcı, "Sanayi bizden ara elaman istiyor, bizim okullardan mezun olan öğrencilerimizin yüzde 80-90'ı rahat iş bulabiliyor. O zaman biz sanayi ne istiyorsa, süreci o tarafa doğru yönlendirmek zorundayız." dedi.

- "Destekleri Türkiye'nin her yerine yaymayı hedefliyoruz"

Hyundai Assan Fabrika Müdürü Wongyun Park da eğitim iyi gittiği sürece geleceğin parlak olacağına güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi.

Hızla değişen bu ortamda eğitimi desteklemenin çok önemli olduğunu ifade eden Park, şunları kaydetti:

"Hyundai Motor Grup olarak 2003 yılından bu yana eğitim sektörüne destek vererek sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. O zamandan beri sosyal sorumluluk, bizim için en önemli öncülük olmuştur. Bugün komşu şehir olan Sakarya'da desteklemek istediğimiz ilk eğitim kurumu olacak. Bunu sadece Sakarya'da değil, Türkiye'nin her yerine yaymayı hedefliyoruz."

Okul Müdürü Emrah Önal ise desteklerinden dolayı şirket yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından atölyenin açılış kurdelesi kesildi, 2 aracın ve parçaların teslimi yapıldı. Protokol kapsamında okula 3 araç daha verilecek, 50 öğrenci Hyundai özel mesleki eğitim bursundan faydalanacak.

Törene, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Milli Eğitim Yardımcısı Ahmet Duran Yüce, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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