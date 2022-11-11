Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da tamamlandı

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SAKARYA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 12 ilden 190 sporcu katıldı.

Sporcular, "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "40 yaş üstü" kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada dün "modern", "yeni geleneksel" ve "geleneksel zorunlu" stillerde yarışan sporcular, bugün ise silahlı formlarda becerilerini sergiledi.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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