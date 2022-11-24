Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ferizli Kaymakamlığı bahçesindeki törene, Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz'ın Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Daha sonra Ferizli Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi salonunda devam eden etkinlikte, öğrenciler şiir dinletisi sundu, okula kurulan sergi gezildi.

- Söğütlü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı'nın konuşmasının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Programa, Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçe protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



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