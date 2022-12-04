Sakarya'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde pancar yüklü tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden H.H.C. idaresindeki 26 GN 677 plakalı pancar yüklü tır, Alifuatpaşa mevkisinde aynı yönde seyreden N.T. yönetimindeki 54 LD 554 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü H.H.C, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü N.T'nin emniyete giderek ifade verdiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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