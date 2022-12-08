Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Akreditasyon Ajansınca akredite edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Akreditasyon Ajansınca akredite edildi

AA

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Akreditasyon Ajansınca akredite edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Akreditasyon Ajansından uluslararası akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Fakülte, bu başarısıyla Türkiye'de yüksek din öğretimi alanında akreditasyon alan "ilk" fakülte oldu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, İlahiyat Akreditasyon Ajansınca (İAA) verilen akreditasyonun takdim töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 yıl süren yorucu ama bir o kadar da eğitici ve geliştirici yolculuk yaptıklarını söyledi.

"Türkiye'de ve İslam dünyasında bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz." diyen Bostancı, şu anda sadece bir durağa ulaştıklarının ve kalite yolculuklarının devam ettiğinin farkında olduklarını anlattı.

Bostancı, başarının; kurulduğu günden bu yana fakültenin idarecileri, akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileriyle elde edilen birikimin sonucu olduğunu dile getirerek, yurt dışına son 6 yılda 277 kişinin gönderildiğini, 44 öğrenci ve 11 öğretim elemanı 55 kişinin de misafir edildiğini aktardı.

Akreditasyonun en önemli faydalarından birinin, planlama, uygulama, kontrol ve önlem döngüsüne göre gerçekleştirme alışkanlığını kazandırması olduğunu vurgulayan Bostancı, "Akreditasyonun, öğretim elemanlarımıza, idari personel ve öğrencilerimize motivasyon sağlayacağına, ulusal ve uluslararası tanınırlığımızı artıracağına, bunun da başta öğrenci tercihleri ve kurumlar arası iş birlikleri noktasında fakültemize olumlu yansımalarının olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- "30'a yakın uluslararası değerlendiricimiz var"

İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir de ajansın yolculuğuna hem ulusal hem uluslararası arenada başladığını kaydetti.

Türkiye ve uluslararası arenada kalite kültürünü yaymaya çalıştıklarına değinen Aydemir, "Hamdolsun şu anda 30'a yakın uluslararası değerlendiricimiz var. Bunlar Malezya, Endonezya, Katar, Umman, Tunus, Libya'dan Fildişi Sahili'ne kadar uzanıyor." dedi.

Aydemir, kalitenin esası itibarıyla verimliliği ve şeffaflığı artırma, dolayısıyla da israfı önleme, istişare ve adaleti sağlama iddiasında bulunduğuna değinerek, "Kalite ve akreditasyon, planlamayı sürekli öngördüğü için yöneticinin marjını sistem lehine daraltır. İç ve dış paydaşı kararın içerisine dahil eder. Kalite değerleri bizim eğitim ve öğretimimizin bir parçası." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Aydemir, ajansın, ulusal veya uluslararası platformda gösterdiği yaklaşım ve iş tutuşu dolayısıyla birçok akreditasyon kuruluşunun değerlendiricisi konumuna gelme süreci yaşadıklarını anlatarak, Katar, Lübnan, Ürdün, Irak ve diğer ülkelerden gelen başvurulara yetişmekte zorluk çektiklerini sözlerine ekledi.

İAA Uluslararası Kurulu Başkanı Dr. İbrahim el-Ensari ise törende çevrim içi konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların arından süreçte görev alan akademisyenlere takdir belgeleri verildi. Aydemir, Dekan Bostancı'ya akreditasyon belgeleri ve logosunu takdim etti.

Programa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, İl Müftüsü Hasan Başiş, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yemek yarışmasında madalya alan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ile buluştu
YEREL HABERLER Yemek yarışmasında madalya alan öğrenciler, İl Milli ...
Ferizli'de aşçılık kurslarına katılan kadınlar mutfağın "püf noktalarını" öğreniyor
YEREL HABERLER Ferizli'de aşçılık kurslarına katılan kadınlar ...
Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde ...
Sakarya'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında kadınlara eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Sakarya'da zincir marketler denetlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da zincir marketler denetlendi
Taraklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Taraklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un özel atletizm sporcularından Türkiye Şampiyonası'nda başarı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un özel atletizm ...
Sakaryaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını ...
SEAH Sağlık Kurulu yeni yerinde hizmet veriyor
YEREL HABERLER SEAH Sağlık Kurulu yeni yerinde hizmet veriyor
Vali Kaldırım, Taraklı'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Kaldırım, Taraklı'da incelemelerde bulundu
"2023 Avrupa Spor Şehri" ilan edilen Sakarya, ödülünü aldı
YEREL HABERLER "2023 Avrupa Spor Şehri" ilan edilen Sakarya, ödülünü ...
Sakaryaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına ...
Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini ...
Sakarya'da 15 yaşındaki Muhammed Yusuf, yaklaşık 4 ayda hafız oldu
YEREL HABERLER Sakarya'da 15 yaşındaki Muhammed Yusuf, yaklaşık 4 ...
Üniversite-sanayi işbirliğiyle paletli yükler için "robot taşıyıcı" geliştirildi
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi işbirliğiyle paletli yükler için ...
Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak
YEREL HABERLER Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.