Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Akreditasyon Ajansınca akredite edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Akreditasyon Ajansından uluslararası akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Fakülte, bu başarısıyla Türkiye'de yüksek din öğretimi alanında akreditasyon alan "ilk" fakülte oldu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, İlahiyat Akreditasyon Ajansınca (İAA) verilen akreditasyonun takdim töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 yıl süren yorucu ama bir o kadar da eğitici ve geliştirici yolculuk yaptıklarını söyledi.

"Türkiye'de ve İslam dünyasında bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz." diyen Bostancı, şu anda sadece bir durağa ulaştıklarının ve kalite yolculuklarının devam ettiğinin farkında olduklarını anlattı.

Bostancı, başarının; kurulduğu günden bu yana fakültenin idarecileri, akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileriyle elde edilen birikimin sonucu olduğunu dile getirerek, yurt dışına son 6 yılda 277 kişinin gönderildiğini, 44 öğrenci ve 11 öğretim elemanı 55 kişinin de misafir edildiğini aktardı.

Akreditasyonun en önemli faydalarından birinin, planlama, uygulama, kontrol ve önlem döngüsüne göre gerçekleştirme alışkanlığını kazandırması olduğunu vurgulayan Bostancı, "Akreditasyonun, öğretim elemanlarımıza, idari personel ve öğrencilerimize motivasyon sağlayacağına, ulusal ve uluslararası tanınırlığımızı artıracağına, bunun da başta öğrenci tercihleri ve kurumlar arası iş birlikleri noktasında fakültemize olumlu yansımalarının olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- "30'a yakın uluslararası değerlendiricimiz var"

İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir de ajansın yolculuğuna hem ulusal hem uluslararası arenada başladığını kaydetti.

Türkiye ve uluslararası arenada kalite kültürünü yaymaya çalıştıklarına değinen Aydemir, "Hamdolsun şu anda 30'a yakın uluslararası değerlendiricimiz var. Bunlar Malezya, Endonezya, Katar, Umman, Tunus, Libya'dan Fildişi Sahili'ne kadar uzanıyor." dedi.

Aydemir, kalitenin esası itibarıyla verimliliği ve şeffaflığı artırma, dolayısıyla da israfı önleme, istişare ve adaleti sağlama iddiasında bulunduğuna değinerek, "Kalite ve akreditasyon, planlamayı sürekli öngördüğü için yöneticinin marjını sistem lehine daraltır. İç ve dış paydaşı kararın içerisine dahil eder. Kalite değerleri bizim eğitim ve öğretimimizin bir parçası." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Aydemir, ajansın, ulusal veya uluslararası platformda gösterdiği yaklaşım ve iş tutuşu dolayısıyla birçok akreditasyon kuruluşunun değerlendiricisi konumuna gelme süreci yaşadıklarını anlatarak, Katar, Lübnan, Ürdün, Irak ve diğer ülkelerden gelen başvurulara yetişmekte zorluk çektiklerini sözlerine ekledi.

İAA Uluslararası Kurulu Başkanı Dr. İbrahim el-Ensari ise törende çevrim içi konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların arından süreçte görev alan akademisyenlere takdir belgeleri verildi. Aydemir, Dekan Bostancı'ya akreditasyon belgeleri ve logosunu takdim etti.

Programa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, İl Müftüsü Hasan Başiş, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

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