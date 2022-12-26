Sakarya'da "Sanayide Kadın Eli Projesi" tanıtıldı

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SAKARYA (AA) - Sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hazırlanan "Sanayide Kadın Eli Projesi"nin Sakarya'da tanıtımı yapıldı.



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu'nun sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdiği ve Sakarya'da da çalışmalarına başlanan proje için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Yaptıkları birçok projeyle üretmeye devam edeceklerini belirten Altuğ, "Hedefimiz, daha fazla üretmek, satmak, dünyayla rekabet etmek ama bu süreçte en büyük sıkıntıyı personel bulmakta yaşıyoruz. Bunun da çözümünü arıyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun bu projesini önemsiyoruz. Sanayide Kadın Eli Projesi, bizim için çok önemli. Halihazırda sadece tüketen pozisyonundaki kadınların artık üreten pozisyonuna geçmeleri önemli. Şehrimizde de bu proje başladı, hedefimiz 5 bin. İnşallah projemiz olumlu seyreder ve Sakarya'nın bu anlamdaki açığını bir nebze de olsa kadınlar doldurur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Sakarya'da sanayiye kadın eli çok yakışacak"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu da projenin detaylarını anlattı.

Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartının kadınların ekonomiye katılımlarını sağlamak olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Şu anda 17 ilimizde proje hayat buldu. Üst kurulumuzda geliştirdiğimiz projelerle kadınlarımızı yerelde desteklemenin yanında üretim sahalarında, sanayide yer almasının doğru olacağı fikriyle çalışma başlattık. 21 sanayici kadınımızla birlikte 6 ay boyunca çalıştay yaptık; bu proje nasıl olabilir, nasıl hayat bulabilir, tamamen bunun üzerine. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, dünyanın en büyük girişimciler topluluğu, 7 bin üyesiyle ve tamamı gönüllü olarak çalışıyor." diye konuştu.

Sakarya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zehra Dirim de proje kapsamında kısa sürede 60 kadına ulaştıklarını, bunlardan 28'inin İŞKUR eğitiminden geçtiğini bildirdi.

Dirim, "Sayımız gittikçe artacak. Genel çerçevede hedeflediğimiz seviyeye ulaşmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sakarya'da sanayiye kadın eli çok yakışacak, bundan eminiz." dedi.

Konuşmaların ardından Tezmaksan Kurumsal Müşteri İlişkileri Direktörü Yalçın Paslı, projeye ilişkin sunum yaptı.

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