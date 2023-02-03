Sakarya'da vatandaşlara Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.



Adapazarı Müftülüğü tarafından Çark Caddesi'nde bulunan Şerefiye Camisi önünde, vatandaşlara 500 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Burada konuşma yapan Adapazarı Müftüsü Bilal Albayrak, Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırıların devam ettiğini belirterek, "Adapazarı Müftülüğü olarak, vatandaşlarımıza bu mübarek günde Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar da Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılanlara tepki gösterdi.

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