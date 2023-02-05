Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğünce Sakarya Büyükşehir Belediyesi personeline verilen "Narko Rehber" eğitimleri tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen 10 günlük eğitim sürecinde uyuşturucuyla mücadele konusunda personele bilgi verildi.

Uyuşturucunun topluma ve aile kavramına zararı konusunda da kritik noktalara temas eden uzmanlar ayrıca madde kullanımının ruhsal ve fiziksel zararlarından da bahsetti.

"Uyuşturucusuz bir toplum" anlayışıyla gerçekleşen eğitimler, Büyükşehir personeli tarafından ilgiyle takip edildi.

- Karaman GES'in yapımı sürüyor

Sakarya'da 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak Karaman Güneş Enerjisi (GES) Projesi'nde 14 bin panelin teslimatı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinin, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) marifetiyle şehre kazandıracağı projede elektrik üretecek 14 bin panelin tamamı 55 bin metrekarelik alana ulaştı.



Ekipler, kurulu gücü 5 megavat olacak ve yılda 4 bin hanenin tükettiğine eş değer enerji üretecek panellerin montajının ardından enerji üretimi için deneme çalışmaları başlatacak.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.