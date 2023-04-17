SUBÜ Denizcilik MYO, yetkili denizcilik eğitimi veren kurumlar arasına girdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MYO) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü denetlemesinden geçerek Türkiye'de yetkili denizcilik eğitimi veren kurumlar arasındaki yerini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, denetlemeyi başarıyla geçen Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'ndan mezun öğrenciler, artık "gemi adamı" ehliyetine sahip olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, Türkiye'de sadece 4 devlet üniversitesinde denizcilik meslek yüksek okulu bulunduğunu, yetki alan programın ise 7 devlet üniversitesinde okutulduğunu belirtti.

Akkaş, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'ndan mezun öğrencilerin, 3 bin groston büyüklüğe kadar gemilerde "vardiya zabiti" olarak çalışabildiğini anlattı.

Üniversitelerdeki sayının azlığı ve mezunlarının kolay iş bulması dolayısıyla Yükseköğretim Kurulunca belirlenen kontenjanların genelde dolduğunu aktaran Akkaş, "Program öğrencilerinin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme'de belirlenen müfredata göre eğitim almaları gerekiyor. Böylelikle öğrenciler uluslararası standartlara göre mezun oluyor." ifadelerini kullandı.

Akkaş, denetimden geçmeyen denizcilik kurumunun uluslararası standartlarda eğitim verme yetkisine sahip olamadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Okulumuzun bu yetkiyi kazanabilmesi noktasında Küresel Denizcilik Tehlike ve Emniyet Sistemi Simülatörü hibesini yaparak katkı sağlayan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı sayın Tamer Kıran'a ve laboratuvarlarımızdaki malzemeleri hibe eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teşekkür ediyorum."

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