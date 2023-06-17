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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da arıcıların tescilli bal üretimi mesaisi başladı

AA

Sakarya'da arıcıların tescilli bal üretimi mesaisi başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde arıcıların, coğrafi işaretli "Çamdağı Kestane Balı"nda üretim mesaisi başladı.

Yetiştiriciler, Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı'nda Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce bal ormanı olarak ilan edilen alanlara kovanlarını getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve kooperatiflerin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında parmak izi belirlenen "Çamdağı Kestane Balı"nda bu yıl 460 ton hasat bekleniyor.

- "Çam Dağı, Türkiye'de kestane balı üretiminde önemli merkezlerden biri"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, gazetecilere, Çam Dağı'nın Türkiye'de kestane balı üretiminde önemli merkezlerden olduğunu belirterek, belediye olarak üretime destek verdiklerini söyledi.

Ürüne coğrafi tescil aldıklarını aktaran Acar, "Çamdağı Kestane Balı, bölgede bal üretimi yapan herkes için büyük bir avantaj. İnşallah yaptığımız tescil çalışmasıyla arıcılarımızın emekleri hak ettiği değeri bulacak." dedi.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi de kent genelinde 18 bal ormanında 15 bin kovana hizmet verildiğini söyledi.

Yetiştiricilerin birçok ihtiyaçlarının belirlenen alanlarda giderildiğini dile getiren Terzi, "Bal ormanları, doğal yapısı bozulmadan, arıcılarımızın talep ettiği, piyasada tutulan, üreticilerimize ekonomik olarak katkı sağlayan, kapasitesini doğal ve gençleştirme çalışmalarıyla artırdığımız alanlardır." diye konuştu.

Kestane ağaçlarını halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısının zararlarından korumak için yoğun çalışmalar yaptıklarını anlatan Terzi, bu tür için Bursa'daki laboratuvarlarda biyolojik ve feromon tuzaklarıyla biyoteknik yöntemlerle mücadele ettiklerini kaydetti.

Üreticilere verilen destekten bahseden Terzi, "Çam Dağı bölgesinde özellikle bakım çalışmaları yapılırken kestane ağacının hem tepe çatısının daha iyi gelişmesi için hem de ana tür olarak bulunduğu noktalarda olumlu müdahale ediliyor. Bizim müdahalemiz dışında vatandaşlarımızın işletme müdürlüklerimize başvurmaları halinde kendi üretmiş olduğumuz kestane fidanlarımızı arıcılara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Çamdağı Kestane Balı'nın parmak izini çıkardık"

Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör ise kent genelinde 92 bin 152 arı kolonisinin bulunduğunu söyledi.

Kocaali Belediyesi iş birliğiyle Sakarya'da ilk defa bir bal ürününe coğrafi işaret alındığını belirten Ör, balın saflık oranının yüzde 95'lere kadar çıktığına dikkati çekti.

Ör, bu ürünün daha fazla üretilmesi ve ekonomiye katkısının artması için arıcıların nitelikli hizmet ve eğitim alması gerektiğine işaret ederek, bölgeye desteğin çoğalmasını istedi.

Tescilli balın "parmak izi"ni çıkarmak için Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle Karapürçek, Karasu, Kocaali, Akyazı, Hendek ve Sapanca ilçelerinden üç yıl boyunca örnekler alarak üniversitelere gönderdiklerini anlattı.

Ör, çalışmayla balların, başka ülkelerde "Türk balı" gibi satılmasını engellediklerini sözlerine ekledi.

Üretici Şaban Alemdar, tescil alındıktan sonra balın değerinin artığına değinerek, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

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