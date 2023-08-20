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        Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 8 dönüm ağaçlık alan yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 16:55
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        Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 8 dönüm ağaçlık alan yandı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

        Kazımiye Mahallesi Doğruk mevkisinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 10 personel ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında, yaklaşık 8 dönüm ağaçlık alan yandı.

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