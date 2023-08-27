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        Sakarya'da sıcaktan bunalanlar Doğançay Şelalesi'nde serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:11 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:30
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        Sakarya'da sıcaktan bunalanlar Doğançay Şelalesi'nde serinliyor
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'da sıcak havada serinlemek isteyenler, Geyve ilçesinde yer alan Doğançay Şelalesi'nde vakit geçiriyor.

        Havan sıcaklığının 30 dereceyi, nem oranının ise yüzde 80'leri geçtiği kentte serinlemek ve doğada vakit geçirmek isteyenler Maksudiye Mahallesi'ndeki şelaleye geliyor.

        Şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan şelale, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

        Doğançay köyü muhtarı Murat Çınar, AA muhabirine, Doğançay Şelalesi'nin Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

        Bölgedeki işletmeci Ali Hancıoğlu da Sakarya'nın yanı sıra çevre iller ve yurt dışından turistlerin de şelaleye geldiğini aktardı.

        Ziyaretçilere tesislerinde hizmet sunduklarını anlatan Hancıoğlu, "Hafta sonu gelen misafirler önce şelalenin karşısında güzel kahvaltı yapıyorlar, daha sonra şelaleden akan suya girip serinliyorlar." diye konuştu.

        Tokat'tan gelen Hüseyin Arslan da "Burayı beğendik güzel bir yer, daha evvel komşularımız gelmiş beğenmişler, bize tavsiye ettiler. Güzel bir yer fakat yolları çok zorlu Esrarengiz ve çekici bir yer burası, anlatmakla olmaz burasını yaşamak lazım." dedi.

        Sakarya Üniversitesinde okuyan Gineli Muhammet Alfa Gari de arkadaşının tavsiyesi üzerine şelaleye geldiğini ve çok beğendiğini belirtti.

        İstanbul'dan gelen Nisa Nur Polat da "Şelale gerçekten aşırı güzel, su serin, içine girdiğinizde ferahlıyorsunuz. Buraya gelirken adrenalin yaşadık. Burada tek sorun çevre kirliliği, insanlar atıklarını bırakarak çevre kirliliğine neden oluyor. Doğa harikamızı korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

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