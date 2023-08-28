Uluslararası Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı, 6 Eylül'de başlayacak Sakarya'da, PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı'nın 6'ncısı, 6-9 Eylül'de Sapanca ilçesinde düzenlenecek.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı'nın 6'ncısı, 6-9 Eylül'de Sapanca ilçesinde düzenlenecek.

Sapanca Gölü Kırkpınar sahilinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda yapılacak ve 230 katılımcı firmanın ürünlerini sergileyeceği fuar, 20 ülkeden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, alanın yanındaki restoranda yapılan tanıtım töreninde, kentin üretim potansiyeli, ticari tarihi, doğa ve turizm değerleri, beşeri mozaiği ve kültürel canlılığıyla dünya şehri olmaya aday olduğunu söyledi.

Yüce, süs bitkileri yetiştiricilerine ellerinden gelen desteği sunduklarını belirterek, "Şehrimizin iklim şartları ve diğer faktörleri açısından süs bitkileri yetiştiriciliğine oldukça uygun olması bizleri sürekli çalışmaya ve üretmeye teşvik ediyor. Hamdolsun ki dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği üretimi konusunda teknik altyapısı yeterli şirketlerimiz ve işletmelerimiz var, bu avantajla kooperatif ve üreticilerimizle dayanışma halinde Avrupa standartlarında kaliteden ödün vermeden planlı üretim yaparak ihracatımızı katlayarak arttırabilir, güçlü bir üretim şehri olabiliriz." diye konuştu.

Fuar sayesinde alanında dünyanın en başarılı markalarını ve isimlerini kentte ağırlayacaklarını aktaran Yüce, üretici ve tüketiciyi bir araya getireceklerini kaydetti.

Ekrem Yüce, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası işbirliğinde, 20 üniversitenin katılımıyla "3. PMOGENÇ Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması"nın da düzenleneceğini belirterek, "Fuar sayesinde 230 firma ve 20 ülkeden nitelikli ziyaretçinin katılımıyla yaklaşık 35 bin kişiye ev sahipliği yapacağız. Süs bitkisi ile peyzaj, tarım ve sanatın merkezi Sakarya'dan ülkemizin göz bebeği ürünlerini dünya pazarlarına sunmuş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra fuar koordinatörü Remzi Adıyaman, organizasyon hakkında sunum yaptı.

Programa, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.