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        Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:13
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        Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 8'i çocuk 17 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        İlçede dün gece düzenlenen düğün töreninde davetlilere ikram edilen ve merasim sonrasında cemiyet evine götürülen yemekten yiyen 8'i çocuk 17 kişide mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

        Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastalar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Müşahede altında tutulan hastalar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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