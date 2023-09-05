Sakarya'da kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Taraklı-Göynük yolu Ekinciler Yeni Mahalle mevkisinde H.E. yönetimindeki 54 AER 686 plakalı otomobil, G.Y. idaresindeki 54 AEL 168 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada H.E. yaralanırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden kurtarılarak Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.