AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya'dan Taraklı Belediyesine ziyaret

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile makamda bir araya gelen Kaya, tarihi ilçede yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Kaya, misafirperverliği için Pilavcı'ya teşekkür ederek, "Buram buram tarih kokan Taraklı ilçemizde birtakım ziyaretler gerçekleştirdik. Ziyaret sonrası değerli başkanımız İbrahim Pilavcı'yı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Başkanımız sağ olsun güzel çalışmalara imza attı, atmaya da devam ediyor. Bizler de bu çalışmaları yakından takip edeceğiz. Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Pilavcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milletvekilimiz Sayın Murat Kaya ile her zaman her konuda görüş alışverişi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretinde de ilçemizde devam eden projelerimiz hakkında sohbet ettik. Bizler kendilerini ağırlamaktan her zaman mutluluk duyarız. Göstermiş oldukları nezaketleri için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, bazı AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ve mahalle muhtarları da yer aldı.