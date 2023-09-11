Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Sakarya'da elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga, rip akıntısı ve rüzgar etkili oluyor.

        Elverişsiz koşullar nedeniyle denize girmek, kaymakamlıklarca yasaklandı.

        Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı denize girmemeleri konusunda uyardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        NATO'dan büyük tatbikat
        NATO'dan büyük tatbikat
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Sakarya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Sakarya'da Çilek Festivali düzenlendi
        Sakarya'da Çilek Festivali düzenlendi
        Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
        Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
        Ferizli Spor Okulları, yetenekli çocukları futbola kazandırmayı hedefliyor
        Ferizli Spor Okulları, yetenekli çocukları futbola kazandırmayı hedefliyor
        Sakarya'da yarın 227 bin 692 öğrenci dersbaşı yapacak
        Sakarya'da yarın 227 bin 692 öğrenci dersbaşı yapacak
        Sakarya'da Çark Deresi ve çevresi temizleniyor
        Sakarya'da Çark Deresi ve çevresi temizleniyor