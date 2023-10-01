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        Taraklı'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 09:02 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:04
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        Taraklı'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.İ. yönetimindeki 54 BY 578 plakalı otomobil, Aksu mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki G.İ. ve B.İ. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Geyve Devlet ile Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

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