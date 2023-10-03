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        Vali Yaşar Karadeniz'den Ferizli'ye ziyaret

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:31
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        Vali Yaşar Karadeniz'den Ferizli'ye ziyaret
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya ziyarette bulundu.

        İlçe Kaymakamlığı önünde Balcı, Gündoğdu ve ilgililerce karşılanan Karadeniz, burada düzenlenen toplantıda ilçede yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Karadeniz, daha sonra Ferizli Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Gündoğdu ile görüştü.

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