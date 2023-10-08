Sakarya'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Sakarya Erenler ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 08.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 08.10.2023 - 22:03
Sakarya Erenler ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AIG 754 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yaya, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.