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        Sakarya'da Kültür Şenliği düzenlendi

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Kültür Şenliği'nin ikincisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:36
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        Sakarya'da Kültür Şenliği düzenlendi
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Kültür Şenliği'nin ikincisi yapıldı.

        Çaybaşı Fuadiye Mahalle Muhtarlığınca hafta sonu Arifiye Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şenlik büyük ilgi gördü.

        Şenliğe gelenler, açılan stantlarda yöresel yiyecekleri tattı, tuhafiye ve züccaciye ürünlerini inceledi.

        Vatandaşlar, Karadeniz, Manav, Kafkas ve Çerkez oyunlarıyla gün boyu eğlenirken, çocuklar ata binip oyun gruplarında keyiflice vakit geçirdi.

        Konserlerin verildiği etkinlik, ip çekme yarışmalarıyla renklendi. Şenliğe katılan Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu da stantları gezerek bilgi aldı.

        Mahalle muhtarı Ayhan İnan, AA muhabirine, çeşitli kültürlerin burada bir arada yaşadığını belirterek, "Bundan dolayı kültür şenliği tertipleyip milleti bir araya getirmek istedik. Amacımız, milleti eğlendirmek, huzurlu şekilde şenliğimizi eda etmekti." diye konuştu.

        Etkinlikte stant açan Pamukova Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Lütfiye Önder de sattıkları ürünleri kendilerinin yaptığını, her şeyin organik ve doğal olduğunu söyledi.

        Şenliğin köye canlılık kattığını dile getiren esnaf Büşra Şimşek ise mahallenin bu sayede daha çok tanındığını kaydetti.

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