Sakarya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralananlardan 1'i öldü
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynarca-Karasu yolundaki kazada ağır yaralanan Türkan Alkan, tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Sezgin Gure'nin ise Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Kaynarca-Karasu yolunda Kaynarca istikametine giden ve içinde hasta bulunan Ö.A. idaresindeki ambulans, dün Küçükkaynarca kavşağı mevkisinde Sezgin Gure yönetimindeki otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Gure ve yanındaki Türkan Alkan yaralanmıştı.