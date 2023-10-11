Sakarya'da "Şehircilik Ödülleri" sahiplerini buldu

Sakarya'da "Şehircilik Ödülleri" proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dijital Yönetişim Ofisi ile Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi tarafından "Serbest Fikirler" ve "Fikirden Girişimciliğe" temalarıyla başlatılan yarışmada derece alanlar için bir otelde ödül töreni yapıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gençlere Sakarya için ürettikleri güzel projeler için teşekkür ederek, kentin yarınları için hevesle, istikrarla çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Bir milletin en güçlü teminatı, yetişmiş gençleridir." diyen Yüce, fikirlerin aksiyona dönüşmediği sürece hükümsüz olduğuna dikkati çekti.

Geleceği aydınlatacak gençlerin her zaman yanında ve destekçisi olacak projeler gerçekleştireceklerini anlatan Yüce, "Bir milletin sahip olduğu değerler ne kadar kuvvetli olursa olsun, gençlerimize bu değerleri kazandırmadığımız sürece hiçbir anlamı kalmaz. Bir anne babanın en güzel teminatı nasıl ki evladıysa, bir devletin de en iyi teminatı evladıdır, gençleridir." diye konuştu.

- "Gençlerimizin hızına ayak uydurmalıyız"

Yüce, bunun için gereken özveriyi, çalışmayı kendilerine vazife edinerek her projeye destek olduklarını belirterek, "Gençlerimiz üzerine düşen görevleri ifa ederken bizler de gençlerimizin hızına ayak uydurmalıyız. Gençlerimizin taleplerini doğru okuyamazsak, yönelimlerini desteklemezsek, geride kalmamız kaçınılmazdır. Bizler geride kalmanın aksine gençlerimizle beraber yürüyenlerdeniz, onlara pusula olanlardanız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ödül alan projeler açıklandı.

Buna göre "Fikirden Girişimciliğe" dalında birinci seçilen Sena Nur Çetin, "Ayarlanabilir Süreli Gece Lambası" projesiyle 40 bin, "Serbest Fikirler" dalında birinci olan Arda Gürsoy "Topraksız Tarım Projesi"yle 20 bin lira ödül kazandı.

"Fikirden Girişimciliğe" temasında ikinci seçilen Serhat Özkahya'nın "Akıllı Otopark" projesi 25 bin, üçüncü seçilen Mücahit Yıldırım'ın "Çark Tekne Taksi" projesi ise 15 bin lira ödüle layık görüldü.

Yarışmacılara ödüllerini Başkan Yüce ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al takdim etti.

Müzik dinletisinin sunulduğu programa, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.