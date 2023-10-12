Sakarya ve çevre illerdeki AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırılarına tepki AK Parti'nin Sakarya, Karabük, Bolu, Kocaeli ve Düzce il başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

AK Parti'nin Sakarya, Karabük, Bolu, Kocaeli ve Düzce il başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Merve Hilal Coşar, parti binasında yaptığı açıklamada, sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmadıklarını söyledi.

Abluka uygulamalarının savaş ahlakına uymadığını belirten Coşar, "Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğüne işaret eden Coşar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olması için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır."

- Karabük

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, parti binasında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç yaşlı ve kadın erkek 1000'i aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin ise yaralandığını dile getirdi.

Salt, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlandığını, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ayrıca Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir." dedi.

Salt, bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırdıklarını kaydederek, "Var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- Bolu

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de dünyanın, Gazze Şeridi'nde abluka altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğünü söyledi.

Güner, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın, uzun yıllardır süren bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu olduğuna işaret etti.

- Kocaeli

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gazze halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını ve yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek, "Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

- Düzce

AK Parti Düzce İl Başkanlığı İnsan Hakları Birimi Başkanı Nurullah Veli ise Gazze'de ibadethanelere, hastanelere, okullara yönelik acımasızca saldırıların masum sivillerin hayatını tehdit ettiğini vurguladı.