Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'da saldırılarda ölenler için kent genelindeki camilerde sela okundu. Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde de sela okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Mehmet Aşık, daha sonra yaşamını yitirenler için dua etti.

Kocaali ilçesi Merkez Camisi'nde de Gazze'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

- Düzce

Düzce Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti.

Öğle namazının ardından da gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Kocaeli

Kocaeli'de, Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için il genelindeki camilerde sela okundu.

Fevziye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İl Müftüsü Sinan Cihan, hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Bolu

Bolu'da, öğle ezanı öncesinde kentteki tüm camilerden sela okundu.

Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl merkezindeki Kadı Camisi'nde gıyabi cenaze namazını Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdı.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Merkez Camisi önündeki gıyabi cenaze namazına, Kaymakam Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gıyabi cenaze namazını, İlçe Müftüsü Yılmaz Çelik kıldırdı.

Daha sonra, Eğitim-Bir-Sen Alaplı Temsilciliği öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. Sivil toplum kuruluşları adına Eğitim-Bir-Sen Alaplı Temsilcisi Murat Asma'nın okuduğu bildiride, İsrail'in saldırıları kınandı.

- Karabük

Karabük'te, öğle ezanı öncesinde kentteki tüm camilerden sela okundu, öğle vaktinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karabük Üniversitesi Camisi'nde kılınan namaza akademisyenler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında yaşamını yitirenler için dua edildi.